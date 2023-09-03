В Крыму рассказали о ситуации с транспортной логистикой

Ситуация с транспортной логистикой в Крыму в настоящий момент уже стабилизировалась в том числе благодаря организации работы досмотровых пунктов на Крымском мосту, утверждает глава парламента полуострова Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась. Это связано с грамотной организацией работы досмотровых пунктов...», — добавил Константинов.

Также глава парламента Крыма уточнил, что к улучшению ситуации привели альтернативные варианты логистики в российский регион, среди которых железнодорожное сообщение и паромная переправа.

3 сентября стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Информация об этом была опубликована в 4:16 по московскому времени.