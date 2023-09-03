В России начались продажи нового кроссовера Auchan X5 Plus

Автомобилисты России могут приобрести новые кроссоверы марки Auchan. Модель X5 Plus оценивается в 3 250 000 рублей.

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Автомобили Auchan X5 Plus поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Организацией поставок занимается частный дилер, который предлагает покупателям приобрести новинку за 3 250 000 рублей.

Впервые модель Auchan X5 Plus была представлена в КНР в 2022 году. В оснащении такого автомобиля предусматривается турбированный двигатель рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого равна 188 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и система переднего привода. Сообщается, что с места до отметки 100 км/час кроссовер разгоняется за 7.5 секунд. Максимальная скорость составляет 205 км/час. Расход топлива на каждые 100 км равен 6.2 литра.

Одно из преимуществ данной модели - наличие кластера электронной панели приборов. Под экраном на 30 дюймов находится и мультимедийный комплекс.

В Китае модель оценивается в 85 900 юаней или 1 150 000 рублей. В списке опций автомобиля заявлена панорама, климатическое оборудование с возможностью фильтрации воздуха и камера заднего вида. Кроме того, кроссовер оснащен 18-дюймовыми колесными дисками. В более дорогой версии используется комплекс камер с обзором на 360 градусов. Также есть опция, позволяющая следить за обстановкой под капотом машины.