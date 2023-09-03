Седан Tesla Model 3 превратили в 550-сильный гоночный электрокар

В 2024 году шведский гоночный чемпионат STCC должен перейти на электромобили — подтверждено участие в серии хэтчбеков CUPRA Born и Volkswagen ID.3, седанов BMW i4 и Tesla Model 3.

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Именно американский электромобиль, подготовленный к кольцевым гонкам, показали на мероприятии Newsrace на гоночной трассе Ring Knutstorp. В новинке оказалось достаточно технических и дизайнерских инноваций, которые выделяют модель на фоне немногочисленных конкурентов.

Заднеприводный электромобиль Tesla получил 550-сильную электрическую силовую установку. Ёмкость батареи гоночной версии Model 3 не названа, но заявлено, что на протяжении всего сезона батареи будут пополнять возобновляемой энергией через систему хранения энергии ZenergiZe компании Atlas Copco.

Особенностью модели стал кузов из необработанного натурального композита — высокоэффективного натурального волокна, которое используется в Формуле-1 и обеспечивает тот же уровень прочности, что и углеродное волокно, но с меньшим воздействием на окружающую среду. Заботой об экологии объясняется и отказ от окраски.

EPWR

EPWR