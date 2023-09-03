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На трассе М-12 нанесут специальную разметку для соблюдения дистанции

"Автодор" нанесет на трассе М-12 "Восток" специальную разметку, которая поможет водителям держать необходимую безопасную дистанцию при движении, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

На трассу М-12 нанесут разметку для соблюдения дистанции
© РИА Новости

"Будем делать, будем это развивать, тем более трасса скоростная. Проведем везде по всей трассе, опыт хороший получился", - сказал Петушенко.

Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок или галочек (шевронов). Водители, видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, будут уверены в том, что держат необходимую дистанцию.

Ранее сообщалось, что "Автодор" нанесет такую разметку на нескольких участках трасс с повышенным скоростным режимом, в том числе на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева".

Автомагистраль М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Она объединит 17 крупнейших региональных центров. Трасса будет соединена с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").