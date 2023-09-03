На трассу М-12 нанесут разметку для соблюдения дистанции

"Автодор" нанесет на трассе М-12 "Восток" специальную разметку, которая поможет водителям держать необходимую безопасную дистанцию при движении, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Будем делать, будем это развивать, тем более трасса скоростная. Проведем везде по всей трассе, опыт хороший получился", - сказал Петушенко.

Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок или галочек (шевронов). Водители, видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, будут уверены в том, что держат необходимую дистанцию.

Ранее сообщалось, что "Автодор" нанесет такую разметку на нескольких участках трасс с повышенным скоростным режимом, в том числе на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева".