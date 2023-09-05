Самый проходимый универсал Mercedes-Benz сменил поколение

Новый Mercedes-Benz E-Class: теперь кросс-универсал All-Terrain. «Внедорожная» версия дебютировала на автосалоне в Мюнхене (Германия). Приподнятный универсал отличается обвесом, дизайном колёсных дисков и увеличенным дорожным просветом. Новинка впервые предложена с бензиновым мотором: шестицилиндровую версию E 450 станут продавать в Северной Америке. В Европе покупатели смогут выбирать между дизельными гибридами (E 220 d и E 300 de).

© Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain бывает только полноприводным и с пневматической подвеской. По сравнению с обычным универсалом в кузове S214 высота увеличена на 28 миллиметров, ширина — на 24 миллиметра. За пределами асфальта владельцу помогут более крупные колёса диаметром от 18 до 20 дюймов, защитный пластиковый обвес, а также электронные ассистенты, например, функция «прозрачного» капота.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

В Европе новый кросс-универсал предложат с дизельной «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра. На версии E 220 d двигатель разовьёт 197 сил и 440 Нм, а ещё 23 лошадиные силы и 205 Нм на разгонах сможет добавить 48-вольтовый стартер-генератор. На заряжаемой гибридной версии E 300 de дизель такой же, но в автомат встроен 129-сильный электромотор. Пиковая отдача системы — 313 сил и 700 Нм! Без активации ДВС такой автомобиль может проехать до 102 километров благодаря батарее эффективной ёмкостью 19,5 киловатт-часа.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Самая динамичная и «прожорливая» версия E 450: с шестицилиндровым 3,0-литровым двигателем и умеренно-гибридным «довеском» (23 силы, 205 Нм). Бензиновый агрегат развивает 381 лошадиную силу и 500 Нм, что позволяет разменять 100 километров в час с места за 4,7 секунды. Расход топлива — 7,9-8,7 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTP.