АвтоВАЗ обесценил Lada Largus

С сентября 2023 года АвтоВАЗ начал перенос производства Lada Largus с тольяттинского завода на площадку "Лада Ижевск". В настоящее время автомобили семейства не выпускаются, а последняя партия "Ларгусов" из 650 машин и машинокомплектов была выпущена АвтоВАЗом 18 августа. По какой цене реализуются эти авто, неизвестно, но эксперты, опрошенные "РГ", считают, что цена может доходить до 1,6 млн рублей.