АвтоВАЗ обесценил Lada Largus
С официального сайта марки Lada исчезла информация о ценах и комплектациях семейства модели Largus.
С сентября 2023 года АвтоВАЗ начал перенос производства Lada Largus с тольяттинского завода на площадку "Лада Ижевск". В настоящее время автомобили семейства не выпускаются, а последняя партия "Ларгусов" из 650 машин и машинокомплектов была выпущена АвтоВАЗом 18 августа. По какой цене реализуются эти авто, неизвестно, но эксперты, опрошенные "РГ", считают, что цена может доходить до 1,6 млн рублей.
Возобновить сборку Lada Largus, но уже на новом месте, АвтоВАЗ планирует во втором квартале 2024 года. Здесь же в Ижевске компания планирует выпускать электрический e-Largus.