Changan тестирует новый гибридный внедорожник под брендом Deepal

Компания Changan тестирует конкурента внедорожнику Tank 300 под брендом Deepal
Компания Changan вывела на дорожные тесты новый гибридный внедорожник, который будет основным конкурентом внедорожнику Tank 300. Новый внедорожник будет выпускаться под суббрендом Deepal. Как будет называться модель пока неизвестно, пока есть только кодовое обозначение C318. В планах продавать ежегодно по 100 000 таких автомобилей. В сеть попали некоторые технические характеристики и фотографии машины в маскировочной пленке.
Южный автомобиль
По габаритам новинка на 130 мм длиннее (4750 мм), на 29 мм уже (1959 мм) и на 83 мм ниже (1820 мм), чем известный внедорожник Tank 300. Также известно, что внедорожник Deepal получит последовательно-гибридную силовую установку. Она будет состоять из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов.