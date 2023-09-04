Changan тестирует новый гибридный внедорожник под брендом Deepal

Компания Changan вывела на дорожные тесты новый гибридный внедорожник, который будет основным конкурентом внедорожнику Tank 300. Новый внедорожник будет выпускаться под суббрендом Deepal. Как будет называться модель пока неизвестно, пока есть только кодовое обозначение C318. В планах продавать ежегодно по 100 000 таких автомобилей. В сеть попали некоторые технические характеристики и фотографии машины в маскировочной пленке.