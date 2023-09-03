Mitsubishi готовит обновления для L200 через месяц после премьеры
Mitsubishi готовит обновления для L200 через месяц после премьеры.
Специалист по продукции японской марки Йошики Масуда не стал скрывать, что хотя грузовичок только-только дебютировал, в «трёх бриллиантах» уже думают над апгрейдом. Важные нововведения, которые обещаны «шестому» Mitsubishi L200 — задние дисковые тормоза и цифровая приборная панель. И то, и другое могут добавить в конфигуратор в течение жизненного цикла.
Йошики Масуда объяснил, что задние дисковые тормоза необходимы для дальнейшего усовершенствования систем помощи водителю (ADAS) и ассистента автоматической парковки. Вдобавок, отказ от барабанных тормозов может поспособствовать повышению эффективности торможения. В Mitsubishi готовы рассмотреть возможность перехода на дисковые тормоза не дожидаясь рестайлинга.
Ещё одна опция, которой у нового Mitsubishi Triton (L200) пока нет — цифровая панель приборов. Даже топ-версии положены аналоговые шкалы с семидюймовым дисплеем, но в будущем у пикапа может появиться полноценная виртуальная «приборка». Логичное решение — взять 12,3-дюймовый экран с Mitsubishi Outlander, ведь в таком случае доработки будут минимальны.
Йошики Масуда подтвердил, что новый пикап разработан с минимальной опорой на альянс Renault-Nissan: собственными силами сделаны двигатель, рама и другие важные элементы конструкции. Впрочем, обмен информацией внутри альянса не исключён, а значит следующее поколение Nissan Navara может быть частично унифицировано с Mitsubishi.