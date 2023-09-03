Mitsubishi готовит обновления для L200 через месяц после премьеры.

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Специалист по продукции японской марки Йошики Масуда не стал скрывать, что хотя грузовичок только-только дебютировал, в «трёх бриллиантах» уже думают над апгрейдом. Важные нововведения, которые обещаны «шестому» Mitsubishi L200 — задние дисковые тормоза и цифровая приборная панель. И то, и другое могут добавить в конфигуратор в течение жизненного цикла.

Йошики Масуда объяснил, что задние дисковые тормоза необходимы для дальнейшего усовершенствования систем помощи водителю (ADAS) и ассистента автоматической парковки. Вдобавок, отказ от барабанных тормозов может поспособствовать повышению эффективности торможения. В Mitsubishi готовы рассмотреть возможность перехода на дисковые тормоза не дожидаясь рестайлинга.

Ещё одна опция, которой у нового Mitsubishi Triton (L200) пока нет — цифровая панель приборов. Даже топ-версии положены аналоговые шкалы с семидюймовым дисплеем, но в будущем у пикапа может появиться полноценная виртуальная «приборка». Логичное решение — взять 12,3-дюймовый экран с Mitsubishi Outlander, ведь в таком случае доработки будут минимальны.