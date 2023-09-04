С начала месяца в России резко выросли цены на такси

Вступивший в силу с 1 сентября закон о такси обсуждался десять лет. И вот его главные тезисы. Агрегаторы теперь не просто IT-платформы, которые позволяют пассажирам и перевозчикам находить друг друга. Службы, принимающие и распределяющие заказы такси через мобильное приложение, получили официальное название — «служба заказа легкового такси». И в соответствии с новым законом они теперь тоже должны нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира, а еще должны следить за тем, чтобы у водителей, которым они передают заказы, было разрешение на то, чтобы работать в такси. Это если максимально коротко и просто.
В законе есть еще много про разного рода реестры и так далее. Это важно, но тяжело воспринимается на слух. К водителям тоже появилась масса требований. Например, закон о такси запрещает допускать водителей к перевозкам пассажиров, если:
- У него есть более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки.
- Есть непогашенная или неснятая судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой.
- Если водитель не прошел аттестацию на знание города и так далее.
Закон сохранил обязательные медосмотры водителей, заполнение путевых листов, контроль технического состояния автомобиля перед рейсом и сменой. При этом водитель должен оформиться в качестве предпринимателя, самозанятого или устроиться в штат по трудовому договору. Закон обязывает работников такси покупать ОСАГО по тарифу для перевозчиков. И много чего еще. Таксисты этот закон неоднократно критиковали, потому что в нем очень много пробелов и нестыковок. Водитель должен сдать экзамен на знание города. Кому? Самозанятый должен пройти медосмотр и получить путевой листок — где пройти и от кого получить? И так далее. Как итог, таксисты, с которыми удалось пообщаться Business FM, от непосредственно водителей до руководителей таксопарков, говорят, что в России этот закон будет работать только в Москве и только частично. В регионах не будет даже попыток его соблюдать. Статистику приводит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:
«Во всей России на сегодняшний день получат действующие разрешения всего 430 тысяч. Мы насчитываем примерно 2,5 млн. Если брать Москву и Московскую область, то мы сразу для Москвы откидываем 120-130 тысяч разрешений. И вот остается 300 тысяч с хвостиком разрешений на всю Россию. Понимаете, да, то есть на 20 млн человек 130 тысяч разрешений, а 200 тысяч разрешений остается на 120 млн. Понимаем, что, скорее всего, кто-то где-то врет».
Также все собеседники радиостанции независимо друг от друга рассказали об эксперименте, который в Иркутске провело такси «Максим». Сервис еще в начале августа решил проверить, как можно работать в новых условиях, и допустил к заказам только тех водителей, которые соответствуют всем необходимым требованиям. На работу не вышли более 95% водителей. Цены у оставшихся взлетели вдвое. И потом у такси «Максим» появился, условно говоря, новый тариф: «аренда авто с экипажем». По сути, это фрахт. Пассажира везут, но везет его не такси, а значит, и закон не нарушен, потому что авто с экипажем под требования закона о такси не попадает. Так и будут работать, потому что водители не особо боятся, а агрегаторы в регионах особо и не настаивают.
Вот что Business FM рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала Protaxi Егор:
«У меня, помимо канала на YouTube, есть еще телеграм-канал, и там люди пишут. Ну, буквально единицы получили от агрегаторов требование предоставить разрешение. То есть это прямо буквально единицы. Все остальные продолжают работать спокойно. Водителей не стало мало. Мало того, в Краснодаре я бы сказал, что водителей стало даже больше, потому что закончился сезон на побережье — водители, которые уезжали туда на летний сезон из Краснодара, вернулись обратно и работают. То есть в Краснодаре цены даже ниже, чем были летом».
В Москве дела обстоят немного иначе. Как поведет себя монополист на рынке такси — станет понятно в ближайшее время. В минувшую пятницу многие жители и гости столицы заметили резкий рост цен на такси. Но многие таксисты объясняют это скорее рыночным фактором — Днем знаний с высоким спросом. Хотя без влияния нового закона тут тоже не обошлось. Этот высокий спрос нужно кому-то закрывать. А с этим появились проблемы, говорит руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев:
«Такой хаос происходит, и не знают еще водители, как там самозанятыми становиться, как индивидуальными предпринимателями. Это действительно так, и сейчас люди выжидают — я думаю, что недели две-три пройдет, они посмотрят, как нужно правильно делать на примере других, и вернутся. А на сегодняшний день простой достаточно большой, и нехватка водителей в нашем парке составляет где-то порядка 40%. Это очень большие цифры, и я бы даже сказал, что таких цифр очень давно не было. Хотя сейчас начинается сезон, все вернулись из отпусков, и время для такси, а водителей не хватает».
А еще, по словам таксистов, из Москвы уехали многие водители, которые не знают города. После появления проблем с GPS они просто не смогли продолжать нормально работать. Ну а цены будут расти в любом случае. Машины подорожали, запчасти подорожали, утильсбор вырос, бензин дорожает постоянно. На данном этапе людей, умеющих водить автомобиль, выручает каршеринг. Но по тем же объективным причинам нужно готовиться к тому, что подорожает и этот сервис.