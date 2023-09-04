С начала месяца в России резко выросли цены на такси

Вступивший в силу с 1 сентября закон о такси обсуждался десять лет. И вот его главные тезисы. Агрегаторы теперь не просто IT-платформы, которые позволяют пассажирам и перевозчикам находить друг друга. Службы, принимающие и распределяющие заказы такси через мобильное приложение, получили официальное название — «служба заказа легкового такси». И в соответствии с новым законом они теперь тоже должны нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира, а еще должны следить за тем, чтобы у водителей, которым они передают заказы, было разрешение на то, чтобы работать в такси. Это если максимально коротко и просто.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В законе есть еще много про разного рода реестры и так далее. Это важно, но тяжело воспринимается на слух. К водителям тоже появилась масса требований. Например, закон о такси запрещает допускать водителей к перевозкам пассажиров, если:

Видео дня

У него есть более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки.

Есть непогашенная или неснятая судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой.

Если водитель не прошел аттестацию на знание города и так далее.

Закон сохранил обязательные медосмотры водителей, заполнение путевых листов, контроль технического состояния автомобиля перед рейсом и сменой. При этом водитель должен оформиться в качестве предпринимателя, самозанятого или устроиться в штат по трудовому договору. Закон обязывает работников такси покупать ОСАГО по тарифу для перевозчиков. И много чего еще. Таксисты этот закон неоднократно критиковали, потому что в нем очень много пробелов и нестыковок. Водитель должен сдать экзамен на знание города. Кому? Самозанятый должен пройти медосмотр и получить путевой листок — где пройти и от кого получить? И так далее. Как итог, таксисты, с которыми удалось пообщаться Business FM, от непосредственно водителей до руководителей таксопарков, говорят, что в России этот закон будет работать только в Москве и только частично. В регионах не будет даже попыток его соблюдать. Статистику приводит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:

«Во всей России на сегодняшний день получат действующие разрешения всего 430 тысяч. Мы насчитываем примерно 2,5 млн. Если брать Москву и Московскую область, то мы сразу для Москвы откидываем 120-130 тысяч разрешений. И вот остается 300 тысяч с хвостиком разрешений на всю Россию. Понимаете, да, то есть на 20 млн человек 130 тысяч разрешений, а 200 тысяч разрешений остается на 120 млн. Понимаем, что, скорее всего, кто-то где-то врет».

Также все собеседники радиостанции независимо друг от друга рассказали об эксперименте, который в Иркутске провело такси «Максим». Сервис еще в начале августа решил проверить, как можно работать в новых условиях, и допустил к заказам только тех водителей, которые соответствуют всем необходимым требованиям. На работу не вышли более 95% водителей. Цены у оставшихся взлетели вдвое. И потом у такси «Максим» появился, условно говоря, новый тариф: «аренда авто с экипажем». По сути, это фрахт. Пассажира везут, но везет его не такси, а значит, и закон не нарушен, потому что авто с экипажем под требования закона о такси не попадает. Так и будут работать, потому что водители не особо боятся, а агрегаторы в регионах особо и не настаивают.

Вот что Business FM рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала Protaxi Егор:

«У меня, помимо канала на YouTube, есть еще телеграм-канал, и там люди пишут. Ну, буквально единицы получили от агрегаторов требование предоставить разрешение. То есть это прямо буквально единицы. Все остальные продолжают работать спокойно. Водителей не стало мало. Мало того, в Краснодаре я бы сказал, что водителей стало даже больше, потому что закончился сезон на побережье — водители, которые уезжали туда на летний сезон из Краснодара, вернулись обратно и работают. То есть в Краснодаре цены даже ниже, чем были летом».

В Москве дела обстоят немного иначе. Как поведет себя монополист на рынке такси — станет понятно в ближайшее время. В минувшую пятницу многие жители и гости столицы заметили резкий рост цен на такси. Но многие таксисты объясняют это скорее рыночным фактором — Днем знаний с высоким спросом. Хотя без влияния нового закона тут тоже не обошлось. Этот высокий спрос нужно кому-то закрывать. А с этим появились проблемы, говорит руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев:

«Такой хаос происходит, и не знают еще водители, как там самозанятыми становиться, как индивидуальными предпринимателями. Это действительно так, и сейчас люди выжидают — я думаю, что недели две-три пройдет, они посмотрят, как нужно правильно делать на примере других, и вернутся. А на сегодняшний день простой достаточно большой, и нехватка водителей в нашем парке составляет где-то порядка 40%. Это очень большие цифры, и я бы даже сказал, что таких цифр очень давно не было. Хотя сейчас начинается сезон, все вернулись из отпусков, и время для такси, а водителей не хватает».