Бюджетный пикап Volkswagen стал проходимее после рестайлинга. В Бразилии снова доработан Volkswagen Saveiro: недорогой грузовичок, сделанный из хэтчбека Gol. Дизайнеры изменили внешность; ещё у пикапа появилась модернизированная передняя подвеска с увеличенным на сантиметр дорожным просветом. Как и прежде, Saveiro доступен с однорядной или двухрядной кабиной, а альтернативы «атмосфернику» 1.6, «механике» и переднему приводу нет.

© Volkswagen

В Южной Америке популярны лёгкие пикапы с несущим кузовом, так что отказываться от Saveiro в местном офисе Volkswagen не спешат. Ежемесячно устаревшая модель находит по три тысячи покупателей, а очередной рестайлинг может немного подстегнуть спрос. Конструкция не стала сложнее: спереди сохранились стойки McPherson, но за счёт новых пружин и амортизаторов удалось приподнять нос и увеличить угол въезда.

Volkswagen

Хотя в Бразилии востребованы двухпедальные версии, автоматической трансмиссии Saveiro не дождался. Ручную 5-ступенчатую коробку передач в Volkswagen считают более выносливой, что критично под полной нагрузкой. Грузоподъёмность пикапа — до 664 килограммов, а салон вмещает до четырёх пассажиров. На этаноле бензиновая безнаддувная «четвёрка» выдаёт до 116 лошадиных сил и 157 Нм.

Volkswagen

В салоне без откровений: новые опции после рестайлинга пикапу не достались. Оснащение базовой версии небогатое: есть две подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъёмники, усилитель руля, задний парктроник и система стабилизации. Медиасистема и мультируль — платные опции, а на вершине линейки Saveiro Extreme с пластиковым обвесом.