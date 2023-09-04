В России впервые начнут обучать студентов профессии водителя скорой помощи

Впервые в России начнут обучать студентов на водителей скорой помощи. Такую программу запускают в Чувашии при поддержке Чебоксарского медицинского колледжа. Об этом сообщает газета «Известия».

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Профессиональные водители скорой помощи будут обучать студентов Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Обучение будет проходить с использованием машины скорой помощи, чтобы создать реалистичные условия работы.

Студенты изучат устройство автомобиля скорой помощи, научатся оказывать первую помощь и получат дополнительную рабочую профессию санитара. Программа поддерживается несколькими потенциальными работодателями, включая республиканские клинические больницы и стоматологические поликлиники. Это обучение поможет студентам правильно обращаться с больными и работать в команде с врачами и фельдшерами.

Сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал рассказал изданию о важности такой программы. По его словам, нужно, во-первых, привлечь в профессию новых людей. Сейчас в стране наблюдается нехватка водителей скорой помощи, добавил Коновал. Во-вторых, уточнил специалист, необходимо повысить уровень подготовки.

«В России очень сложная ситуация с водителями скорой помощи», — подчеркнул Коновал.