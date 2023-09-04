Эксперт рассказал, как вырастут цены на автомобили осенью

Тенденция на подорожание автомобилей в России сохранится этой осенью, на это повлияли повышение утильсбора, увеличение стоимости перевозок и дефицит на автомобильном рынке. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Сейчас прогнозы по рынку очень трудно строить, поскольку слишком много входящих факторов, которые могут измениться. В первую очередь это курс рубля. Если предположить, что каких-то сильных потрясений в обе стороны не будет, то, я думаю, в течение осени нас ждет дальнейшее повышение цен на автомобили. <...> я думаю, что к тем высоким ценам, которые есть сейчас, можно смело прибавлять от 10 до 20%», — сказал эксперт.
По его словам, рост цен отразится как на импортных машинах, так и на тех, которые собирают в России — Lada, Haval и продукцию «Автотор». Кадаков посоветовал приобретать автомобили в таких условиях только в случае крайней необходимости, потому что при сохранении прежнего уровня заработка для россиян покупка машины будет «опрометчивым шагом».