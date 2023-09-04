Эксперт рассказал, как вырастут цены на автомобили осенью

«Сейчас прогнозы по рынку очень трудно строить, поскольку слишком много входящих факторов, которые могут измениться. В первую очередь это курс рубля. Если предположить, что каких-то сильных потрясений в обе стороны не будет, то, я думаю, в течение осени нас ждет дальнейшее повышение цен на автомобили. <...> я думаю, что к тем высоким ценам, которые есть сейчас, можно смело прибавлять от 10 до 20%», — сказал эксперт.