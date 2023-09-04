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Автоэксперт Кадаков: цены на автомобили осенью поднимутся на 10-20%

Тенденция на подорожание автомобилей в России сохранится этой осенью, на это повлияли повышение утильсбора, увеличение стоимости перевозок и дефицит на автомобильном рынке. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт рассказал, как вырастут цены на автомобили осенью
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«Сейчас прогнозы по рынку очень трудно строить, поскольку слишком много входящих факторов, которые могут измениться. В первую очередь это курс рубля. Если предположить, что каких-то сильных потрясений в обе стороны не будет, то, я думаю, в течение осени нас ждет дальнейшее повышение цен на автомобили. <...> я думаю, что к тем высоким ценам, которые есть сейчас, можно смело прибавлять от 10 до 20%», — сказал эксперт.

По его словам, рост цен отразится как на импортных машинах, так и на тех, которые собирают в России — Lada, Haval и продукцию «Автотор». Кадаков посоветовал приобретать автомобили в таких условиях только в случае крайней необходимости, потому что при сохранении прежнего уровня заработка для россиян покупка машины будет «опрометчивым шагом».

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