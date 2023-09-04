Босс Mercedes-Benz подтвердил разработку маленького «Гелика»

На автосалоне в Мюнхене гендиректор немецкой фирмы Ола Каллениус заявил журналистам, что через несколько лет «маленький Джи» станет серийным. Британский Auto Express успел запечатлеть тизер нового вездехода: автомобиль назван g-Class (с маленькой буквы, чтобы подчеркнуть разницу с настоящим «Гелендевагеном»). Вероятно, минивнедорожник окажется электрокаром на платформе MMA.

© © Auto Express

Заявление босса Mercedes-Benz Олы Каллениуса прозвучало на презентации концепт-кара CLA-Class. Напрямую не сказано, но похоже g-Class окажется полноприводным кроссовером, который создан вокруг модульной платформы MMA для электрокаров начального уровня.

Судя по тизеру, дизайнеры Mercedes-Benz планируют выпустить уменьшенную копию «Гелика» с узнаваемыми квадратными формами и запасным колесом на пятой двери. У оригинального вездехода скоро появится электрическая версия EQG с четырьмя электродвигателями, а «Little G» будет довольствоваться упрощенной системой полного привода с парой электромоторов.