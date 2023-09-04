Кому страховщикам пришлось платить по ОСАГО в 2023 году

В "Росгосстрахе" проанализировали статистику выплат по ОСАГО за повреждение имущества в 2023 году и рассказали "Российской газете", кому, кроме автомобилистов, компании приходилось платить чаще и больше за причиненный застрахованными водителями ущерб.

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"Как известно, полисом "автогражданки" защищена и ответственность владельца транспортного средства на случай, когда водитель наносит урон не только машинам - возмещать его в рамках установленного законом лимита должен страховщик, - напоминает начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. - И наша статистика показывает, что количество таких страховых событий тоже исчисляется тысячами. Чаще всего речь идет об ущербе дорожной и городской инфраструктуре, на втором месте - АЗС, на третьем - повреждения ворот, шлагбаумов и заборов, на четвертом - различные объекты недвижимости".

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В большинстве страховых событий, в которых пострадали не только автомобили, различные повреждения получают объекты придорожной или городской инфраструктуры: ограждения, ограничители, столбы, указатели, светофоры, рекламные конструкции, павильоны остановок, линии электропередач, опоры мостов и теплопроводов. В 2023 году доля именно таких происшествий составила 26% а выплаты по ним - 29% от общего объема возмещения за ущерб недвижимости и имуществу (не включая животных). Лидером по количеству подобных обращений стала Смоленская область (7,4% случаев).

На втором месте по количеству - различные происшествия с автомобилистами на автозаправочных станциях: наезды на колонки и строения АЗС, повреждения "козырьков", навесов и информационных табло, отрывы забытых в горловине бака заправочных "пистолетов". 23,6% обращений по ОСАГО от владельцев поврежденного имущества пришлось на собственников бензоколонок, на возмещение нанесенного им клиентами компании ущерба направлено 14,7% от общего объема выплат. Больше всего заявлений после происшествий на АЗС поступило из Орловской области - 11%.

На повреждение автомобилистами чужих шлагбаумов, ворот и заборов приходится 22% событий и 23,3% общего объема возмещения по ОСАГО за недвижимость и имущество. Самые крупные выплаты за подобные неудачные маневры клиентов были у "Росгосстраха" в Вологодской области, но больше всего таких происшествий компания зафиксировала в Москве, где автомобилисты в последние годы ратуют за ограничения въездов во дворы для защиты своих парковочных мест.