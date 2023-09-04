Компания BMW обновила самый дорогой и редкий кроссовер X5. В Германии дебютировала заводская бронированная версия X5 Protection с защитой по классу VR6. Обошлось без революций: вслед за обычным кроссовером BMW видоизменила внешность, добавила новый информационно-развлекательный комплекс, а двигатель V8 дополнила 48-вольтовым стартер-генератором. Поставки рестайлинговых BMW X5 Protection начнутся в феврале, цены не названы, однако ориентиром можно считать 400 тысяч евро.

BMW X5 Protection внешне отличается от обычного кроссовера разве что толстыми рамками стёкол. Однако конструкция совсем другая: чтобы автомобиль выдержал обстрел из оружия калибра 7,62 миллиметра (АК-47), корпус со всех сторон усиливают металлическими листами, устанавливают специальные шины, а ещё в списке ранее невиданные опции: синие проблесковые маячки, спецсвязь и флагштоки.

Основа пуленепробиваемой версии — X5 M60i с 4,4-литровым V8 (530 сил, 750 Нм). У демонстрационной версии красные тормозные суппорты, эксклюзивный тёмно-синий цвет кузова и атермальное остекление, но обычно броневики выглядят неприметно: глухая тонировка, чёрный цвет и скрытые спецсигналы. Интересно, что в штатную комплектацию входят адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси.