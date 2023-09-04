Дебютировал концепт электрического кроссовера Opel

Как сообщает SPEEDME.RU, на выставке автомобилей в Мюнхене компания Opel представила экспериментальную концепцию. Она включает в себя элегантный дизайн и инновационные функции, которые будут внедрены в будущие модели.

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Это полностью электрический кроссовер с аэродинамической эстетикой, оснащенный футуристическим интерьером и технологическими инновациями. Центральным элементом дизайна является Opel Compass с подсветкой.

Он собран с помощью тонких горизонтальных ДХО и двух вертикальных светодиодных лент. Аналогичный дизайн можно заметить и в задней части кузова.