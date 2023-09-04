Обновленный Ford F-150 заметили на тестах

Обновленный Ford F-150 дебютирует не раньше сентября, но недавно сделанные шпионские снимки показывают незначительные визуальные изменения.

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Изображенный здесь грузовик представляет собой версию Heritage Edition, представленную в 2022 году. По сравнению с прошлогодней версией новинка имеет двухцветный экстерьер и новую решетку радиатора с тремя горизонтальными полосами. И фары тоже новые.