Dongfeng создал новый автобренд

В Китае появится новая автомобильная марка Nammi
Китайская компания Dongfeng в ноябре этого года официально представит новый автомобильный бренд Nammi. Об этом сообщает carnewschina.com.
Отмечается, что под новым брендом будут выпускаться небольшие электромобили. Первой моделью станет пятиместный переднеприводный хетчбэк Nammi 01, который может получить 163-сильный электромотор. Особенностями модели станут выдвигающиеся дверные ручки, двухспицевое рулевое колесо и большой экран мультимедийной системы. Кроме того, в салоне установлено беспроводное зарядное устройство для смартфона. Также машина получит светодиодные фары и фонари и 17-дюймовые колесные диски. Крыша хетчбэка будет окрашиваться в белый цвет.
Емкость тяговой батареи составит 53 кВт·ч, что позволит проезжать без подзарядки до 400 км. Вся подробная информация о Nammi 01 будет опубликована во время презентации в ноябре.