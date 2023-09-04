Dongfeng создал новый автобренд

Китайская компания Dongfeng в ноябре этого года официально представит новый автомобильный бренд Nammi. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что под новым брендом будут выпускаться небольшие электромобили. Первой моделью станет пятиместный переднеприводный хетчбэк Nammi 01, который может получить 163-сильный электромотор. Особенностями модели станут выдвигающиеся дверные ручки, двухспицевое рулевое колесо и большой экран мультимедийной системы. Кроме того, в салоне установлено беспроводное зарядное устройство для смартфона. Также машина получит светодиодные фары и фонари и 17-дюймовые колесные диски. Крыша хетчбэка будет окрашиваться в белый цвет.