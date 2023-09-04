$96.34+0.01104.61-0.33

В Китае появится новая автомобильная марка Nammi

Китайская компания Dongfeng в ноябре этого года официально представит новый автомобильный бренд Nammi. Об этом сообщает carnewschina.com.

Dongfeng создал новый автобренд
© CarNewsChina

Отмечается, что под новым брендом будут выпускаться небольшие электромобили. Первой моделью станет пятиместный переднеприводный хетчбэк Nammi 01, который может получить 163-сильный электромотор. Особенностями модели станут выдвигающиеся дверные ручки, двухспицевое рулевое колесо и большой экран мультимедийной системы. Кроме того, в салоне установлено беспроводное зарядное устройство для смартфона. Также машина получит светодиодные фары и фонари и 17-дюймовые колесные диски. Крыша хетчбэка будет окрашиваться в белый цвет.

Емкость тяговой батареи составит 53 кВт·ч, что позволит проезжать без подзарядки до 400 км. Вся подробная информация о Nammi 01 будет опубликована во время презентации в ноябре.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости