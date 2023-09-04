General Motors рассказал о секретном трехдверном вездеходе с V8

Издание GM Authority выяснило подробности о проекте GMC Jimmy: среднеразмерной модели, которая должна была бросить вызов Ford Bronco и Jeep Wrangler. В 2017 году американский концерн разрабатывал внедорожник на перспективной рамной платформе 32XX: техзаданием был предусмотрен трёхдверный кузов, «атмосферник» V8 и минимальные свесы. Однако дальше стадии прототипа дело не пошло.

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Разработчики GMC Jimmy настаивали, что внедорожник должен пойти в серию с двигателем V8, но такой мотор требовал модернизации платформы 32XX и в целом приводил к удорожанию модели. Однако на тот момент ни один из конкурентов восьмицилиндровый агрегат не предлагал: у Bronco такого мотора нет до сих пор, у Wrangler он появился только в 2020 году.

В середине 2019 года General Motors утвердил стратегию электрификации, и прожорливому внедорожнику с V8 пришлось потесниться. Проект GMC Jimmy может проиллюстрировать разве что кастомный пикап от мастерской Flat Out Autos. Серийные грузовички Canyon AT4 и Canyon AT4X обходятся без восьмицилиндровых моторов, а базовой и вовсе является 2,7-литровая «турбочетвёрка».