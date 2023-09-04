Перспективы производства автомобилей в Германии оказались под вопросом

Развитие автопрома в Германии находится под угрозой из-за высоких цен на электроэнергию. Об этом заявила глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер в интервью агентству DPA.

По ее словам, немецкие производители пока сохраняют свои позиции, однако перспективы производства автомобилей в Германии без масштабных реформ находятся под вопросом.

Германия как производственная площадка значительно утрачивает конкурентоспособность в мире из-за структуры затрат, в частности из-за самых высоких цен на электроэнергию. Инвесторы не наращивают инвестиции в страну, а уходят в другие европейские страны или в США, рассказала Хильдегард Мюллер.

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. Сейчас экономика Германии находится в тяжелом состоянии: в этом году инфляция достигала 8,8 процента, в то время как за последние 30 лет она не превышала двух процентов.