Volkswagen представил первый концепт электрической версии GTI

Volkswagen представил первый концепт электрического хэтчбэка ID.2all, который является преемником Golf GTI. Как сообщает журнал T3, автомобиль разработали на базе автомобиля версии ID.2, презентация которого состоялась в марте этого же года.

Автомобиль выделяется четко очерченными колесными арками и низким передним бампером с буксирными крюками в спортивном стиле. Сама машина получилась несколько короче и немного шире VW Golf текущего поколения. Компания подчеркивает, что модель будет «больше, чем просто шоу-кар», а концепт представляет собой «первый проблеск захватывающего будущего GTI».

Volkswagen пока не раскрыл технические характеристики электромобиля, однако ранее СМИ сообщались, что у него они будут схожими с обычным ID — его электродвигатель развивает мощность до 166 кВт (222 л.с.). О цене пока можно лишь догадываться, но если ID.2 будет стоить порядка 25 тысяч евро, то GTI версию стоит ждать не менее чем за 35 тысяч евро.