Названа дата начала продаж седанов Seal DM-i

Китайский автопроизводитель BYD начнет продажи седанов Seal DM-i на местном рынке 6 сентября. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля составит от 176 тыс. юаней до 247 тыс. юаней (от 2,3 млн рублей до 3,3 млн рублей).

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Длина BYD Seal DM-i составляет 4980 мм при колесной базе 2900 мм. В салоне установлены цифровая приборная панель и большой монитор мультимедиа-системы, с которой осуществляется управление большинством функций автомобиля. Также у машины есть 12 подушек безопасности, панорамная крыша, а сиденья отделаны кожей.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе мотора объемом 1,5 литра, которая позволит проезжать на электротяге до 200 км. Тяга передается на передние колеса, расход топлива составляет 3,9 л на 100 км, а разгон до «сотни» занимает 7,9 секунды.