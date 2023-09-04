Россияне назвали преимущества и недостатки китайских автомобилей

Российские водители назвали главные преимущества и недостатки китайских машин, которые сегодня являются единственными иномарками, официально поставляемыми в нашу страну. Результаты опроса, проведенного "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), оказались в распоряжении "Российской газеты".

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Главными преимуществами китайских автомобилей в сегодняшних российских реалиях отечественные водители считают наличие запчастей (35%) и широкий модельный ряд (34%). По мнению 8% опрошенных, плюсом таких машин является более низкая стоимость страховок, 6% выделили качественный ремонт в сервисных центрах. Не смогли отметить преимущества китайских брендов и затруднились с ответом 14% респондентов.

Каждый пятый (20%) полагает, что автомобили из КНР полностью адаптированы для погодных условий нашей страны, а 61% отметили готовность только ряда марок и моделей. 19% и вовсе считают, что русской зимы китайские машины не выдерживают. В этом отношении мужчины настроены оптимистичнее женщин: о том, что китайские авто не готовы к российским суровым погодным условиям, заявили лишь 15% мужчин и 23% представительниц прекрасного пола.

57% согласны с тем, что китайские автомобили стало проще обслуживать, так как на них в большинстве случаев есть запчасти (15% полностью согласны, 42% скорее согласны). Лишь 10% не согласились с этим утверждением (6% скорее нет, 4% совершенно нет). Треть опрошенных затруднились с ответом.