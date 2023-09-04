Audi показала салон Q6 e-tron

Audi раскрыла высокотехнологичный интерьер кроссовера Q6 e-tron. Q6 e-tron — важная модель для марки, которая станет «первенцем» новой платформы PPE (Premium Platform Electric), созданной совместно с Porsche, и займет нишу между Q4 e-tron и Q8 e-tron. Ранее Audi показала экстерьер новинки в маскировочной пленке, а теперь полностью рассекретила интерьер, который должен стать витриной последних наработок Volkswagen Group.

© Audi

В передней части салона доминирует «цифровая сцена» (digital stage), как называет ее Audi. Она состоит из изогнутого кластера с 11,9-дюймовой приборной панелью и 14,5-дюймового дисплеем мультимедийной системы, справа от которого расположен еще один экранчик для переднего пассажира диагональю 10,9 дюйма. Пассажир сможет смотреть фильмы, не отвлекая водителя, так как в «приватном» режиме сидящий за рулем не увидит изображение на дисплее.

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Медиасистема разработана совместно с компанией Cariad (входит в Volkswagen Group) и работает на базе Android Automotive. Есть и проекционный дисплей дополненной реальности (AR), выводящий важные для водителя данные на лобовое стекло. «Фишка» салона Q6 e-tron — протянутая по салону интерактивная подсветка, которая визуализирует динамические указатели поворота и состояние зарядки.

Audi

Audi

Audi

Audi

Audi

Audi

Audi

Audi

Управлять множеством функций кроссовера можно с помощью голосового помощника, появляющегося в виде аватара на «приборке» и проекционном дисплее. Он постепенно обучается, запоминая предпочтения хозяев.

Q6 e-tron обещаны множество мест для хранения. На центральном тоннеле с рядом с компактным селектором расположились два подстаканника и отсек для беспроводной зарядки. С поднятыми спинками задних сидений, которые складываются в пропорции 40:20:40, объем багажника составляет 527 литров, с убранными — до 1529. Спереди также есть небольшой багажник на 65 литров, куда помещаются зарядный кабель и небольшие сумки.

В отделке использованы как традиционные для премиума кожа «наппа», металл и дерево, так и экологичные материалы — переработанное микроволокно Dinamica и регенерированный нейлон Econyl.