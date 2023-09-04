Свечи зажигания Bosch будут выпускать в РФ под новой маркой

Российское производственное предприятие ООО «Энгельс Свечи зажигания», которое с весны входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, анонсировало выпуск в России свечей зажигания Bosch под новым товарным знаком METEOR. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на компанию.

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В фирме назвали смену товарного знака свечей зажигания Bosch, выпускавшихся на производственной площадке ООО «Роберт Бош Саратов» (в июне 2023 года переименовано в ООО «Энгельс Свечи зажигания»), условием покупки холдингом активов немецкого концерна в городе Энгельсе.

Так, METEOR будут производиться на производственных мощностях завода ООО «Энгельс Свечи зажигания».

Там производят свечи зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, многоэлектродные свечи, а также свечи зажигания с применением драгметаллов.

28 апреля стало известно, что холдинг S8 Capital стал владельцем российских активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Компания тогда сообщила о планах провести там ребрендинг.