Свечи зажигания Bosch будут выпускать в РФ под новой маркой
Российское производственное предприятие ООО «Энгельс Свечи зажигания», которое с весны входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, анонсировало выпуск в России свечей зажигания Bosch под новым товарным знаком METEOR. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на компанию.
В фирме назвали смену товарного знака свечей зажигания Bosch, выпускавшихся на производственной площадке ООО «Роберт Бош Саратов» (в июне 2023 года переименовано в ООО «Энгельс Свечи зажигания»), условием покупки холдингом активов немецкого концерна в городе Энгельсе.
Так, METEOR будут производиться на производственных мощностях завода ООО «Энгельс Свечи зажигания».
Там производят свечи зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, многоэлектродные свечи, а также свечи зажигания с применением драгметаллов.
28 апреля стало известно, что холдинг S8 Capital стал владельцем российских активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Компания тогда сообщила о планах провести там ребрендинг.
В периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.