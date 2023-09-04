Outside Van построила специализированный кемпер «Slim Chance»

Компания Outside Van представила специализированный кемпер под названием «Slim Chance»
Компания Outside Van, специализирующаяся на автодомах, представила специализированный кемпер под названием «Slim Chance» для любителей кайтбординга. Модель была разработана совместно с Нэйшем США и профессиональным кайтбордистом Юэном Джаспаном.
Базовым автомобилем здесь является Mercedes-Benz Sprinter 144 AWD. Он оснащен типичными для экспедиций обновлениями, такими как дополнительное освещение, багажник на крыше и лифт подвески. Сама подвеска была переработана для поддержки большего веса.
Внутреннее пространство в основном отведено для снаряжения для кайтбординга и различных инструментов. Здесь есть одно спальное место, система JL-Audio, доступ в Интернет Starlink и мини-кухня. На последней еще удается разместить микроволновую печь, холодильник, индукционную плиту и несколько ящиков для хранения вещей. Питание обеспечивает литиевая батарея емкостью 960 Ач.