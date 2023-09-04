Outside Van построила специализированный кемпер «Slim Chance»

Компания Outside Van, специализирующаяся на автодомах, представила специализированный кемпер под названием «Slim Chance» для любителей кайтбординга. Модель была разработана совместно с Нэйшем США и профессиональным кайтбордистом Юэном Джаспаном.

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Базовым автомобилем здесь является Mercedes-Benz Sprinter 144 AWD. Он оснащен типичными для экспедиций обновлениями, такими как дополнительное освещение, багажник на крыше и лифт подвески. Сама подвеска была переработана для поддержки большего веса.