В Госдуму внесен законопроект о запрете работать в такси без российских прав

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому водители-иностранцы не смогут работать в сфере перевозок без российских водительских удостоверений.

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Согласно инициативе сенаторов и депутатов от ЛДПР, водителям-иностранцам разрешается осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельности на транспортном средстве только на основании российского водительского удостоверения.

Даже если приезжий водитель владеет русским языком на достаточном уровне, чтобы работать в сфере пассажирских перевозок, наличие выданных на его родине прав никак не гарантирует необходимых знаний ПДД и минимальных навыков работы на российских дорогах, объяснил инициатор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов.