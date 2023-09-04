В Госдуму внесен законопроект о запрете работать в такси без российских прав
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому водители-иностранцы не смогут работать в сфере перевозок без российских водительских удостоверений.
Согласно инициативе сенаторов и депутатов от ЛДПР, водителям-иностранцам разрешается осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельности на транспортном средстве только на основании российского водительского удостоверения.
Даже если приезжий водитель владеет русским языком на достаточном уровне, чтобы работать в сфере пассажирских перевозок, наличие выданных на его родине прав никак не гарантирует необходимых знаний ПДД и минимальных навыков работы на российских дорогах, объяснил инициатор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Согласно пояснительной записке, на протяжении последних лет отмечаются негативные тенденции в части аварийности по вине водителей, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки и имеют при этом иностранные водительские права. Авторы привели данные МВД, согласно которым чаще всего виновниками ДТП являются граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана.