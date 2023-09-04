В Корее стартовали продажи обновленного электромобиля Ioniq 5 N

Четвертого сентября в Южной Корее начались продажи нового электрического автомобиля Hyundai Ioniq 5 N. Как пишет издание SPEEDME.RU, стартовая стоимость модели составит 76 миллионов вон (около 57 тысяч долларов США).

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Как и его предшественник, Ioniq 5 N базируется на платформе Electric Global Module Platform, оснащенной 84-киловаттным аккумулятором и обновленными электромоторами спереди и сзади. Передний мотор развивает мощность в 166 киловатт (222 лошадиных силы), а задний мотор - 282 киловатта (378 лошадиных сил). В итоге, общая мощность достигает 601 лошадиной силы.