Белорусы займутся переработкой шин в России

Белорусская фирма построит в России завод по переработке шин. Как пишет «Белта», предприятие в Воронежской области возведет компания «Белинжинирингстройинвест». Инвестиции составят порядка 817 миллионов рублей, а продукцию завода можно будет использовать в ремонте дорог. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Воронежской области Александр Гусев уже заложили капсулу на месте будущей стройки предприятия.

По заключенному соглашению белорусы не только построят завод, но и обеспечат его оборудованием. Расположится он на территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области. Поддержку стройке окажут Российский экологический оператор и Сбер.

Перерабатывать покрышки будут безотходно по белорусским технологиям: конечным продуктом станет металлический и текстильный корд, а также резиновая крошка. Ее можно будет применять в ремонте дорог и других областях: для изготовления резиновых плит, покрытий для спортивных и детских площадок и так далее.

Ранее сообщалось, что сам «Белинжинирингстройинвест» вложит в завод около 400 миллионов рублей. Предприятие, которое даст региону 70 рабочих мест, через два года планируется вывести на переработку 15 тысяч отслуживших шин в год.