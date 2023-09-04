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Leapmotor представит в Мюнхене свой первый автомобиль для европейского рынка

Китайский автопроизводитель Leapmotor представит в Мюнхене свой свой первый автомобиль для европейского рынка. Об этом сообщает carnewschina.com.

Китайский Leapmotor представит свой первый автомобиль для европейского рынка
© Leapmotor

Отмечается, что новым автомобилем станет пятиместный среднеразмерный кроссовер, который получит название C10.Ожидается, что новинка будет построена на платформе Four-Leaf Clover, которая дебютировала на автосалоне в Чэнду в прошлом месяце. Машина получит электрическую силовую установку и мощную тяговую батарею. Цена составит 300 000 юаней (4 млн рублей). Однако не исключено, что к моменту выхода на рынок, стоимость кроссовера Leapmotor C10 изменится.

Судя по распространенному тизеру, автомобиль получит узкие светодиодные фары, широкий спойлер на пятой двери и длинный капот. О том, когда модель пойдет в производство и в каких странах будет продаваться, не сообщается. Вся информация станет доступна во время презентации автомобиля.

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