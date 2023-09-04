Китайский Leapmotor представит свой первый автомобиль для европейского рынка

Leapmotor представит в Мюнхене свой первый автомобиль для европейского рынка
Китайский автопроизводитель Leapmotor представит в Мюнхене свой свой первый автомобиль для европейского рынка. Об этом сообщает carnewschina.com.
Отмечается, что новым автомобилем станет пятиместный среднеразмерный кроссовер, который получит название C10.Ожидается, что новинка будет построена на платформе Four-Leaf Clover, которая дебютировала на автосалоне в Чэнду в прошлом месяце. Машина получит электрическую силовую установку и мощную тяговую батарею. Цена составит 300 000 юаней (4 млн рублей). Однако не исключено, что к моменту выхода на рынок, стоимость кроссовера Leapmotor C10 изменится.
Судя по распространенному тизеру, автомобиль получит узкие светодиодные фары, широкий спойлер на пятой двери и длинный капот. О том, когда модель пойдет в производство и в каких странах будет продаваться, не сообщается. Вся информация станет доступна во время презентации автомобиля.