Китайский Leapmotor представит свой первый автомобиль для европейского рынка

Китайский автопроизводитель Leapmotor представит в Мюнхене свой свой первый автомобиль для европейского рынка. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Отмечается, что новым автомобилем станет пятиместный среднеразмерный кроссовер, который получит название C10.Ожидается, что новинка будет построена на платформе Four-Leaf Clover, которая дебютировала на автосалоне в Чэнду в прошлом месяце. Машина получит электрическую силовую установку и мощную тяговую батарею. Цена составит 300 000 юаней (4 млн рублей). Однако не исключено, что к моменту выхода на рынок, стоимость кроссовера Leapmotor C10 изменится.