Марка Jetour анонсировала появление в России кроссовера X70 Plus
Китайская марка Jetour объявила, что в России появится кроссовер X70 Plus. Модель должна появиться в дилеров бренда в конце сентября.
Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", при колесной базе в 2720 мм и длине кузова 4724 мм Jetour X70 Plus является одним из самых крупных представителей в своем сегменте, что делает его практичным и комфортным кроссовером для путешествий всей семьей.
Подробные технические характеристики, а также комплектации и цены на модель в России будут объявлены ближе к официальному старту продаж.
В Китае автомобиль доступен как в 5-, так и 7-местном исполнении. У него только 1,5-литровый двигатель на 156 л.с. Этот мотор хорошо знаком россиянам по Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Он сочетается с 6-ступенчатой механикой или 6-дипазонным "роботом". Привод - только передний.
Напомним, марка Jetour официально появилась в нашей стране только в июне. Китайцы сразу привезли в РФ кроссоверы X90 Plus и Dashing.
В начале 2024-го ожидается появление полноприводного внедорожника Traveller. До конца нынешнего года компания рассчитывает реализовать в России 15 тысяч автомобилей, а дилерская сеть, которая на сегодняшний день включает 74 автосалона, расширится до 100 дилерских центров.