Ford запатентовал запасную батарею для электромобилей
Недавно американский автопроизводитель Ford опубликовал патентную заявку, предлагающую необычный способ увеличить запас хода электромобиля с помощью резервной батареи на крыше. Как сообщает SPEEDME.RU, заявка была опубликована Ведомством по патентам и товарным знакам США 8-го июня 2023 г. и называется «Резервная батарея на крыше электрифицированного транспортного средства».
На 1-й картинке изображен внедорожник, напоминающий Bronco, с дополнительным багажником на крыше, который подключен к зарядке. Идея заключается в том, чтобы установить дополнительный аккумулятор на крышу электромобиля и использовать его в качестве резервного источника энергии, когда зарядные станции недоступны.
На следующих изображениях можно увидеть подробный дизайн обтекаемого корпуса для резервной батареи, похожего на обычные грузовые ящики на крыше. Корпус может включать каналы вентиляции для охлаждения батареи, а также стандартные крепления для багажника на крыше.