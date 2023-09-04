Ford запатентовал запасную батарею для электромобилей

Недавно американский автопроизводитель Ford опубликовал патентную заявку, предлагающую необычный способ увеличить запас хода электромобиля с помощью резервной батареи на крыше. Как сообщает SPEEDME.RU, заявка была опубликована Ведомством по патентам и товарным знакам США 8-го июня 2023 г. и называется «Резервная батарея на крыше электрифицированного транспортного средства».

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На 1-й картинке изображен внедорожник, напоминающий Bronco, с дополнительным багажником на крыше, который подключен к зарядке. Идея заключается в том, чтобы установить дополнительный аккумулятор на крышу электромобиля и использовать его в качестве резервного источника энергии, когда зарядные станции недоступны.