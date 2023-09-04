Представленный здесь Mercedes-Benz CLK LM — это версия легендарного CLK GTR, разработанная четверть века назад для гонок на длинные дистанции. Всего было выпущено четыре таких автомобиля, и этот экземпляр стал единственным, который в 2021 году переоборудовали в дорожный автомобиль.

Цена не уточняется, но стоит отметить, что даже стандартный и более распространенный для дорог общего пользования CLK GTR может стоить от 5 до 10 миллионов долларов, так что за этот легко можно выручить несколько миллионов.

Автопроизводитель из Штутгарта построил оригинальный CLK GTR для гонок FIA GT, но позже разработал модифицированную версию для длительных гонок на выносливость, таких как «24 часа Ле-Мана». Суперкар дебютировал с переработанным аэродинамическим комплектом, оптимизированным для трассы Сарт, и заменил стандартный двигатель V12 на более надежный и долговечный двигатель V8 мощностью 612 л.с. Оригинальный CLK GTR имел примерно такую же мощность.