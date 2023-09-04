Toyota опубликовала новое изображение премиум-кроссовера Century

В Мюнхене открылась выставка IAA Mobility, на которой многие автопроизводители презентовали свои новинки. Видимо, чтобы не затеряться в информационном потоке, компания Toyota опубликовала новый тизер Century SUV, премьера которого запланирована на 6 сентября.

© Пресс-служба Toyota

Вслед за изображениями силуэта и заднего фонаря японцы показали переднюю фару и часть решётки радиатора. Важно, что шильдика Toyota нет, украшением стала оригинальная эмблема феникса, вплетённая в рисунок решётки. Аналогичная птичка есть у представительского седана Toyota Century, "гриль" и фары у которого всё-таки попроще.

Пока основной версией по платформе Toyota Century SUV является то, что кроссовер создали на базе Toyota Grand Highlander. Для обеспечения необходимого уровня статуса и комфорта Century SUV вряд ли будет короче пяти метров. Одноимённый седан комплектуется гибридной трансмиссией с пятилитровым бензиновым двигателем V8. Кроссовер тоже будет гибридным, но с более современным составом агрегатов: более компактным ДВС, электромеханическим вариатором и электродвигателем.