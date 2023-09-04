В России возобновят субсидирование компаний, строящих дороги

Правительство России возобновит субсидирование компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Мы рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы в городах и поселениях появились современные транспортные сети», — приводятся на сайте кабмина слова премьер-министра Михаила Мишустина .

На меры поддержки строителей дорог планируется направить почти 700 млн рублей в ближайшие 4 года. Дорожно-строительные фирмы смогут получить займы на опережающее выполнение заказов при строительстве федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. Ставка по льготному кредиту на такие цели будет снижена до 3%.