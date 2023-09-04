АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta Cross

Согласно официальному сайту Lada, рекомендованные розничные цены на Cross-версию седана Веста увеличились на 15-20 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Так, исполнение Enjoy теперь стоит более 1,6 миллиона рублей, а цена топовой версии Techno преодолела порог в 1,7 миллиона. Помимо Vesta, подорожанием отметилась и Lada Granta — эта модель с наступлением сентября лишилась «антикризисной» комплектации и прибавила от 10 до 40 тысяч рублей.

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Lada Vesta Cross, которая производится в марта 2023 года, оснащается 16-клапанным бензиновым мотором объемом 1,6 литра на 106 лошадиных сил в связке с пятиступенчатой «механикой». По состоянию на понедельник, 4 сентября, Lada Vesta Cross в исполнении Life стоит от 1 562 900 рублей против прежних 1 542 900. Розничная цена кросс-седана в комплектации Enjoy составляет 1 607 900 рублей, а Techno — 1 689 900.

Lada Granta теперь выпускается с двигателем экологического класса Евро-5, тогда как до осени с конвейера сходили «антикризисные» автомобили с мотором Евро-2 (такая версия именовалась Classic’22).

С переходом на повышенный экологический класс модель подорожала: седан в комплектации «Стандарт» стоит 699 900 рублей, а Classic'23 подорожала до 784 900 рублей (+10 тысяч рублей). Кроме того, из прайс-листа исключили комплектацию «Classic Кондиционер». Топовый же седан обойдется в 965 900 рублей. Аналогичным образом подорожали лифтбек, универсал, Cross-вариант и «спортивная» Granta Drive Active.