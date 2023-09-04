VW продаст в Индию свою платформу MEB

VW продаст свою платформу MEB в Индию
Представители Volkswagen заявили сегодня о переговорах с индийским автопроизводителем Mahindra & Mahindra об использовании ключевых электрических элементов открытой платформы VW для электромобилей MEB. Как пишет SPEEDME.RU, Mahindra заинтересовалась центральным компонентом MEB.
Речь идет об электрическом приводе и элементах питания. Индийцы хотят использовать их в своих моделях. Об этом сказано в официальном сообщении Volkswagen.
Платформа MEB разработана Volkswagen для создания собственных электромобилей, а также моделей других компаний группы VW, в первую очередь это Skoda и Audi. В августе 2019-го года Volkswagen и Mahindra заключили соглашение о поставке электрических компонентов индийскому автопроизводителю.