VW продаст в Индию свою платформу MEB

Представители Volkswagen заявили сегодня о переговорах с индийским автопроизводителем Mahindra & Mahindra об использовании ключевых электрических элементов открытой платформы VW для электромобилей MEB. Как пишет SPEEDME.RU, Mahindra заинтересовалась центральным компонентом MEB.

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Речь идет об электрическом приводе и элементах питания. Индийцы хотят использовать их в своих моделях. Об этом сказано в официальном сообщении Volkswagen.