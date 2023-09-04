Собянин открыл серийную сборку новой модели «Москвич 6»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин на автозаводе «Москвич» открыли серийную сборку седана «Москвич 6».

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Собянин отметил, что за год на автозаводе уже произвели 26 тыс. машин: изменилась логистика, комплектация, пришли новые технологии, преодолели санкционное давление и конкуренцию, передает ТАСС.

По словам мэра, помог встать на ноги коллектив предприятия, команда управленцев и «Камаз», который «вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне».

Он также добавил, что дальше необходимо увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию, создать собственную платформу уже полностью российской машины.