Эксперты назвали самые проблемные хэтчбеки на вторичном рынке

Исследование провели журналисты британского издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy. В опросе приняли участие 25 тысяч водителей, которые рассказали о неисправностях, с которыми они столкнулись за последние два года. В результате специалисты составили антирейтинг, в который попали модели, доступные на российском рынке.

Самым ненадежным хэтчбеком эксперты признали Citroen C3 второго поколения. У четверти владельцев за последние два года возникли серьезные проблемы с автомобилем. Чаще всего у модели выходили из строя тормозная система и кондиционер. Следом в антирейтинге расположился Ford Fiesta, который выпускали с 2002 по 2008 год. Главные проблемы хэтчбека связаны с неисправностями выхлопной системы и подвески.

Замкнул тройку «лидеров» Nissan Micra. Владельцы «японца» чаще всего сталкивались с неполадками в работе электроники и элементов подвески. Еще одним ненадежным хэтчбеком эксперты назвали дизельный Ford Fiesta шестого поколения (2008—2019), у которого из множества проблем выделяются дефекты в работе подвески и кондиционера.

Последней проблемной моделью в рейтинге стал бензиновый Mini образца 2007-2014 годов. Владельцы хэтчбека пожаловались на неполадки с тормозами, выхлопной системой, а также аккумулятором, кондиционером и электрикой.

В середине июля специалисты составили список самых ненадежных иномарок на вторичном рынке. Все проблемные модели можно приобрести в России.