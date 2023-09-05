Россиян просят воздержаться от поездок в ФРГ на авто с номерами РФ

Посольство Российской Федерации в Берлине предупредило российских туристов о том, чтобы они воздержались от поездок в Германию с регистрационными номерами РФ. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

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В посольстве подчеркнули, что продолжают фиксировать случаи изъятия таможенниками ФРГ у граждан РФ транспортных средств, зарегистрированных в России.

В дипмиссии рекомендовали россиянам до прояснения ситуации воздержаться от ввоза на территорию Германии таких транспортных средств.

«Пострадавших просим доводить до российских консульских учреждений информацию обо всех случаях конфискации транспортных средств, а также их последующего возврата, если такое имеет место», — говорится в публикации.

До этого депутат немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт связал случаи арестов автомобилей с российскими номерами в ФРГ с возможным распоряжением сверху.