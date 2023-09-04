В Whoosh протестировали управление самокатом силой мысли

Сервис Whoosh совместно с российской биотех-лабораторией Neiry провели эксперимент, в ходе которого скорость самоката регулировалась силой мысли. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В эксперименте был использован нейроинтерфейс Neiry, позволяющий снимать показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека. Разработчики подключили Neiry к компьютеру, а компьютер — к самокату Whoosh Segway Ninebot.

Для управления использовалась концентрация внимания человека, скорость передвижения регулировалась без использования рук.

«Скорость самоката увеличивается, когда человек увеличивает показатели концентрации внимания, другими словами фокусируется — такое происходит, когда на пути водителя нет препятствий и дорога ровная. В состоянии, когда концентрация внимания снижается, скорость самоката падает», - уточнили в компании.

При этом Whoosh подчеркнули, что, несмотря на успешное тестирование прототипа, компания «не планирует использовать эту функцию в массовых поездках».

Ранее сервис Whoosh сообщил об оснащении своих электросамокатов шлемами. Ожидается, что в 2024 году ими оснастят 30% парка, а в 2025 году — до 80%. Электросамокаты с шлемами первыми появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Астане.