Новый "Москвич 6" предложат покупателям в трех комплектациях

Накануне в Москве стартовало производство седана "Москвич 6". Продажи модели начнутся в конце октябре. Уже известно, что автомобиль предложат в трех комплектациях. Рассказываем о том, какое оснащение получила новая машина возрожденного бренда.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы

Базовая версия включает приборную панель с экраном диагональю 3,5, аудиосистему и мультимедиаэкран диагональю 10,4'' с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, систему бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камеру заднего вида и датчики парковки, полностью светодиодную оптику, кожаную обивку салона, кондиционер, функцию подогрева передних сидений и многие другие элементы.

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В более дорогих комплектациях также появятся люк с электроприводом, цифровая приборная панель с цветным экраном диагональю 7"", климат-контроль, система кругового обзора, атмосферная подсветка салона, подушки безопасности занавесочного типа, системы предупреждения о поперечном движении сзади (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открытии дверей (DOW), а также система контроля слепых зон (BSW).

В "Москвиче" отмечают, что в целях обеспечения безопасности водителя и пассажиров в "шестерке" предусмотрены системы крепления детских автокресел (ISOFIX), курсовой устойчивости (ESP), антиблокировки при торможении (ABS) и распределения тормозного усилия (EBD), помощи при старте в гору (HSA) и экстренном торможении (HBA), приоритета торможения (BOS), контроля давления в шинах (TPMS), антипробуксовки (TCS).

Автомобиль будет представлен в пяти цветах (черный, белый, серый, красный, синий).

"Москвич 6" получил полуторалитровый двигатель мощностью 136 и 174 л.с., на выбор предложат два варианта трансмиссий - вариатор и "робот".

Продажи модели планируется запустить в конце октября, стоимость седана объявят ближе к этому моменту.

В 2024 году завод представит "Москвич 5" и "Москвич 8". При этом "Москвич 5" фактически был представлен. В основе лежит кроссовер Sehol X6 компании JAC длиной 4505 мм, заявлены те же коробки передач, что и для "Москвича 6", мотор имеет объём 1,5 литра и представлен в двух вариантах мощности - 149 и 184 л.с.

"Москвич 8", вероятно, базируется на кроссовере JAC X7, который в России предлагался некоторое время под именем S7. По габаритам модель близка к Chery Tiggo 8, корейскому Hyundai Santa Fe и иже с ними: длина составляет 4776 мм, межступичное расстояние - 2750 мм. JAC S7 продавался в РФ в моноприводном варианте, с бензиновой турбочетвёркой 1,5 литра на 150 л.с. и "роботом".