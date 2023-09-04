ГАЗ запустит производство туристических автобусов на платформе Foton BJ

Группа ГАЗ планирует запустить в России производство туристических автобусов Foton серии BJ под названием ГАЗ «Круиз». Пока собран первый экземпляр автобуса ГАЗ «Круиз» на платформе Foton BJ. Группа ГАЗ, по сути, займется переклеиванием шильдиков, но не исключена дальнейшая крупноузловая сборка автобусов. Производство автобусов ГАЗ «Круиз» наладят на заводе ЛиАЗ в Подмосковье.

Изначально производством автобусов Foton BJ занимается филиал Beiqi Foton Motor в Наньхае (городской округ Фошань провинции Гуандун). В зависимости от конфигурации дополнительного оборудования число мест может составлять 48, 50 или 51. Двигатель предусмотрен всего один: 10-литровый дизель Cummins ISG мощностью 338 л.с. А вот коробок передач – две: 6-ступенчатая «механика» Fast Gear или 12-ступенчатый «автомат» ZF.