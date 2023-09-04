Seat перестанет выпускать автомобили

Томас Шефер, глава концерна Volkswagen Group, в который входит Seat, в интервью изданию Autocar объявил о скором прощании с испанским автомобильным брендом. По его словам, он прекратит существование, когда жизненный цикл актуальных моделей подойдет к концу. При этом имя Seat, или Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Испанское сообщество легковых автомобилей для туризма), в историю не уйдет и будет использоваться в иной ипостаси.

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В ответ на вопрос о будущем Seat Томас Шефер ответил, что место Seat займет дочерняя Cupra — наиболее динамично развивающаяся автомарка в Европе. У Volkswagen Group большие планы на Cupra, подразумевающие серьезные инвестиции в дальнейший рост продаж. Таким образом, по мнению Autocar, Seat может досрочно лишиться текущих моделей: хэтчбек и универсал Leon после обновления 2024 года могут полностью перейти под шильдик Cupra.

Seat был основан в 1950 году, а автомобили начал выпускать в 1953-м, когда с конвейера производителя сошел первый экземпляр 1400 — среднеразмерного заднеприводного седана. В 1986 году правительство Испании продало марку немецкому концерну Volkswagen Group.