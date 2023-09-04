Renault Scenic стал электрическим кроссовером

На автосалоне в Мюнхене состоялась премьера Renault Scenic E-Tech — это Scenic пятого поколения, который обзавелся электрической силовой установкой, на что намекает приставка E-Tech. Электрокросс, построенный на той же платформе, что и Nissan Ariya, отличился внушительным запасом хода в 610 километров и дизайном в стиле недавнего Rafale.

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У Scenic E-Tech динамичные линии кузова, необычно оформленная заглушка на месте радиаторной решетки и не менее необычные колесные диски. В салоне — пять посадочных мест, вертикально ориентированный планшет на передней панели (его диагональ 12 дюймов) и кресла с функцией массажа. В самой компании отмечают наличие панорамной крыши Solarbay, атмосферной подсветки с 48 цветами на выбор и вместительного багажника — его объем 545 литров.

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Электрический Scenic предложат в двух модификациях, обе одномоторные. Базовая версия комплектуется электромотором на 170 лошадиных сил и батареей емкостью 60 киловатт-часов. Такой электрокар разгоняется до «сотни» за 9,3 секунды и развивает максимальную скорость в 150 километров в час. Запас хода на одной зарядке — 420 километров.

Есть вариант мощнее и динамичнее — с электромотором, развивающим 218 лошадиных сил, и 87-киловаттной батареей. Первые 100 километров в час он набирает за 8,4 секунды, максимальная скорость составляет 170 километров в час, а на одном заряде батареи проезжает 610 километров.