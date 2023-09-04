Собянин открыл серийную сборку новой модели «Москвич 6»

Собянин и глава КамАЗа запустили серийную сборку «Москвича 6»
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин 4 сентября запустили серийную сборку модели «Москвич 6». Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.
Продажи автомобиля планируется начать в конце октября 2023 года.
«Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу. В итоге нам удалось сохранить завод», - заявил Собянин.
Он подчеркнул, что предприятие произвело уже 26 тысяч машин и теперь расширяет модельный ряд.
Собянин сообщил, что «Москвич 6» будет доступен в трех комплектациях и пяти цветах. Он оснащен круиз-контролем, дистанционным запуском двигателя, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и парктрониками.
Год назад московские власти объявили, что на бывшем заводе французской компании Renault начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электрокарами. На предприятии начали выпускать кроссовер «Москвич 3».
Собянин рассказывал, что через два-три года на предприятии запустят российскую платформу электромобилей.
Гендиректор завода «Москвич» Ханс-Петер Мозер сообщал, что в 2024-м предприятие планирует выпускать кроссовер «Москвич 5» и «Москвич 8». Он отмечал, что чуть раньше с конвейера сойдет лифтбек «Москвич 6», а до 2025-го у «Москвича» появятся еще две модели, но информацию о них в компании не раскрывают.