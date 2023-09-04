Российские дилеры начали предлагать обновленные китайские седаны Xpeng P7, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с такими автомобилями размещены в классифайдах дилерами из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Цены начинаются от 3,2 млн рублей.

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Модель появилась на рынке Китая в 2019 году. По габаритам она сопоставима с Tesla Model 3. Длина равна 4880 мм, а колесная база – 2998 мм. От дорестайлинговой версии модернизированный Xpeng P7 внешне можно отличить по новым, более компактным фарам. Также изменен дизайн колес, пересмотрена палитра цветов кузова, а в базовую комплектацию включены доводчики дверей.

В салоне изменился двухспицевый руль и центральный тоннель, у которого теперь есть нижний уровень с полкой для мелочей. Кроме того, у передних сидений боковая поддержка стала более выраженной.