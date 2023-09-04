Changan Elsvin подорожал на 100 000 рублей

Бюджетный седан марки Changan в России прибавил в цене. Рост стоимости у стартовой версии составил 6.1%.

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Седан Changan Alsvin появился на рынке России в мае текущего года. Недавно прайс-лист для данной модели был обновлен. Стартовая комплектация LX с сентября реализуется на 100 000 рублей дороже. Рост цены составляет 6.1%. Приобрести авто можно за 1 750 000 рублей.

В комплектации предусматривается передняя оптика проекционного типа, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые колесные диски. В салоне установлен мультируль и зеркало заднего вида со специальным покрытием и функцией затемнения. В списке опций также заявлена розетка на 12В, электропривод всех стеклоподъемников и регулировки кресел.

Вторая комплектация, которая считается одновременно топовой, предлагается по прежней цене - 1 799 900 рублей. Здесь есть дополнительные опции - люк в крыше, система контроля давления в колесах и камера для бокового обзора.

Напомним, что за движение седана отвечает мотор на 1.5 литра, производительность которого равна 107 л.с. Работает он в паре с 5-ступенчатой роботизированной КПП DCT с двойным сцеплением.

Модель Changan Alsvin входит в один класс с популярными в России Lada Vesta, KIA Rio и Hyundai Solaris. Автомобили выпускаются с 2009 года. На рынке Китая Alsvin считается одним из самых доступных седанов.