Changan Elsvin подорожал на 100 000 рублей

Changan Elsvin подорожал в России на 100 000 рублей
Бюджетный седан марки Changan в России прибавил в цене. Рост стоимости у стартовой версии составил 6.1%.
Седан Changan Alsvin появился на рынке России в мае текущего года. Недавно прайс-лист для данной модели был обновлен. Стартовая комплектация LX с сентября реализуется на 100 000 рублей дороже. Рост цены составляет 6.1%. Приобрести авто можно за 1 750 000 рублей.
В комплектации предусматривается передняя оптика проекционного типа, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые колесные диски. В салоне установлен мультируль и зеркало заднего вида со специальным покрытием и функцией затемнения. В списке опций также заявлена розетка на 12В, электропривод всех стеклоподъемников и регулировки кресел.
Вторая комплектация, которая считается одновременно топовой, предлагается по прежней цене - 1 799 900 рублей. Здесь есть дополнительные опции - люк в крыше, система контроля давления в колесах и камера для бокового обзора.
Напомним, что за движение седана отвечает мотор на 1.5 литра, производительность которого равна 107 л.с. Работает он в паре с 5-ступенчатой роботизированной КПП DCT с двойным сцеплением.
Модель Changan Alsvin входит в один класс с популярными в России Lada Vesta, KIA Rio и Hyundai Solaris. Автомобили выпускаются с 2009 года. На рынке Китая Alsvin считается одним из самых доступных седанов.
Недавно представители компании Changan сообщили о выходе уже пятнадцатой модели на рынке России. Речь идет о седане Lamore. Автомобиль представлен в продаже в единственной комплектации. В оснащении здесь предусматривается турбированный двигатель 1.5. Седан доступен для заказа у всех официальных дилеров марки. Его стоимость начинается от 2 789 900 рублей.