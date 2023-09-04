Dongfeng Forthing выпустит бюджетный седан для молодежи

Марка Forthing (Fengxing) создана Dongfeng в 2001 году и даже уже известна в России. В рамках Мюнхенской выставки мобильности китайцы анонсировали новую модель, которая выйдет с эмблемой крадущегося льва.

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Во-первых, обратим внимание на заявление компании: Dongfeng пообещал 100-процентную электрификацию своих моделей. В 2024 году будет инвестировано в 18 таких машин, а в следующие три года будет вложено в 22 "коммерсанта". Одна из новинок легкового сегмента - компактный седан Forthing, основной аудиторией которого является молодёжь. Это хорошо, потому что молодёжь предполагает демократичную ценовую политику.

Дизайн как внешности, так и салона можно оценить по фотографиям, публикуемыми китайскими изданиями. По силуэту Forthing напоминает Hyundai Ioniq 6, одна из особенностей - покатая крыша. Спереди модель на картинках выглядит массивно за счёт вертикальных линий дневных ходовых огней. Сзади - сквозной тип фонарей и "утиный хвостик".

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В салоне автомобиля замечены приборная панель-бескозырка и "плавающий" дисплей мультимедиа на центральной консоли.