Путин поручил стимулировать использование отечественных машин в каршеринге

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос о мерах по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей в каршеринге. При необходимости следует внести изменения в законодательство. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа, сообщается на сайте Кремля.

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«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью, при необходимости обеспечив внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», — говорится в тексте перечня.

Как писала «Парламентская газета», в начале июня глава государства поручил Правительству рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей такси и каршеринга. Кабмин должен был подготовить доклад на эту тему до 1 августа. Эта мера предлагалась для стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию, говорится в одном из пунктов.